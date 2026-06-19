Ersin Destanoğlu Premier Lig'de forma giyebilir: Görüşmeler sürüyor

Beşiktaş'ın milli kalecisi Ersin Destanoğlu'na Avrupa'dan ilgi büyüyor. Başarılı file bekçisi için İngiltere ve İspanya'dan resmi teklifler gelirken, oyuncunun geleceğinin ay sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen ve uzun yıllardır takımın kalesini koruyan Ersin'e en ciddi ilginin İngiltere'den geldiği öğrenildi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, 25 yaşındaki kaleci için resmi teklif yaptı.

Premier Lig'den gelen bu teklife sıcak bakan Ersin Destanoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etmeye olumlu yaklaşıyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen milli eldiven, geride kalan sezonda 32 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Ersin, bu maçların 10'unda rakiplerine gol izni vermeyerek formda bir performans sergiledi.







