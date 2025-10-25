Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması: 'Çıkarmak zorunda kaldık'

Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakatlanan Okay Yokuşlu'nun son durumunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.
"Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz."
"Okay'ın belinde dün spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum."
"Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız."