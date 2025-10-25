Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması: 'Çıkarmak zorunda kaldık'

Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması: 'Çıkarmak zorunda kaldık'

22:3925/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakatlanan Okay Yokuşlu'nun son durumunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.


Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;
'Buna çalışıyoruz'

"Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz."

'Çıkarmak zorunda kaldık'

"Okay'ın belinde dün spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

'Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz'

"Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız."



#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Fatih Tekke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuruları ne zaman, başladı mı, POMEM başvuru kılavuzu yayınlandı mı?