Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması: 'Çıkarmak zorunda kaldık'

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Buna çalışıyoruz'

"Rakip açısından ilk kez topla istediklerini yapamadıkları, sadece geçiş oynadıkları bir maç oldu. Bu kadar geçişi daha iyi ayakların olduğu takımlara verirsek sorun yaşarız. Buna çalışıyoruz."

'Çıkarmak zorunda kaldık'

"Okay'ın belinde dün spazm vardı, bugün de hissetti, kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Çok ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum."

'Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz'

"Biz gideceğimiz hedefi biliyoruz. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır diyor. Biz gerçeğimizi yaşamaya devam ediyoruz, yedi aydır bunu yaşıyoruz. Şu an iyi durumdayız, devam ediyoruz, her maç devam etmeye çalışacağız."







