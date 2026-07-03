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Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yıldızın transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe bombayı patlattı! Dünyaca ünlü yıldızın transferi resmen açıklandı

17:573/07/2026, Cuma
G: 3/07/2026, Cuma
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Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.
Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.

Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı savunma oyuncusu Nathan Ake'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Manchester City'de forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır."

Nathan Ake kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Nathan Benjamin Ake, 18 Şubat 1995 tarihinde Hollanda’nın Lahey şehrinde dünyaya gelen, modern futbolun en çok yönlü savunma oyuncularından biri olarak kabul edilen profesyonel bir futbolcudur. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, güncel olarak İngiltere Premier League devi Manchester City forması giymektedir.

Sol ayağını oldukça etkili kullanan Ake, teknik kapasitesi ve oyun zekası sayesinde savunmanın her bölgesinde görev yapabilmektedir. Esas mevkisi stoper olmasına rağmen, ihtiyaç duyulduğunda sol bek ve orta saha pozisyonlarında da oynayabilmektedir.

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