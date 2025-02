Fenerbahçe hata yapmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa galibiyeti sonrası "İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. 5'li savunmayla oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra panik yapmadık, oyunu hükmettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oyuncularım birlik içinde her şeylerini veriyor. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir" dedi. Takıma etkisinin kupalar kazanınca görüleceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama adım adım hedef koyuyoruz. Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu an birincinin 3 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim" diye konuştu. Mourinho, sarı kart sınırındaki oyuncuların Galatasaray derbisi öncesi kart görmemesi konusunda, "Sınırdaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz" derken, derbi için, "Galatasaray maçı sadece bir maç" yorumunu yaptı.