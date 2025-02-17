Fenerbahçe hata yapmadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Maça konuk ekip 5’li defansla başlarken aynı zamanda ön alan baskısı ile Fenerbahçe’yi hataya sürükleyip gol aradı. İlk 20 dakika konuk ekip üçüncü bölgede baskı ve hızlı geçişlerle pozisyonlar bulduğu ama değerlendiremediği bir oyunla geçti. Sarı-lacivertliler, sık sık Opoku’nun arkasına uzun top atarak En-Nesyri’yi arkaya kaçırmaya çalıştı. 21’de Fenerbahçe, tam olarak Mourinho’nun istediği bir oyunla golü buldu. Kendi yarı sahasında taç kullanan sarı-lacivertliler, 3 pasta topu En-Nesyri ile buluşturdu. Fred’in 40 metrelik yerden hat kıran pasıyla karşı karşıya kalan Faslı golcü fileleri havalandırdı: 1-0. Golden sonra bu kez ön alan baskısını Fenerbahçe yaptı. Tadic ve Mert Hakan sürekli Cafu ve merkeze top almaya gelen Rodrigues’e baskı yaptı. Bu baskılar sonucu Kasımpaşa çok fazla top kaybı yaparken, Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. 53. dakikada Oğuz Aydın ceza yayı üzerinden attığı şutla takımını 2-0 öne geçirdi. Kasımpaşa, 5’li defans oynayıp, merkezi kalabalık tutmaya çalışsa da, Fenerbahçe merkeze attığı paslarla golü buldu. 62. dakikada Fall attığı kafa golüyle farkı bire indirdi: 2-1. 71’de Dzeko’nun pasında En-Nesyri skoru belirleyen golü attı: 3-1.

Böyle bir takımla çalışmak zevk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa galibiyeti sonrası "İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. 5'li savunmayla oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra panik yapmadık, oyunu hükmettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oyuncularım birlik içinde her şeylerini veriyor. Böyle bir takımla çalışmak, her teknik direktör için zevktir" dedi. Takıma etkisinin kupalar kazanınca görüleceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi'nde kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama adım adım hedef koyuyoruz. Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu an birincinin 3 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim" diye konuştu. Mourinho, sarı kart sınırındaki oyuncuların Galatasaray derbisi öncesi kart görmemesi konusunda, "Sınırdaki oyuncuların temizlemek için kasıtlı sarı kart görme uzmanı değiliz. Bizler sadece oyunumuzu oynuyoruz" derken, derbi için, "Galatasaray maçı sadece bir maç" yorumunu yaptı.

Mert Hakan 'dalya' yaptı

F.Bahçe'de 5. sezonunu geçiren Mert Hakan, sarılacivertlilerde Süper Lig'de 100. maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Tecrübeli futbolcu maç sonrası, "Kazandığımız için mutluyuz. Hem elimi hem 3 sarıyı sakındım" dedi. Mert Hakan, Anderlecht ve G.Saray maçları için gelen soruya ise, "Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız" yanıtını verdi.

Ülker Stadı'nda görsel şölen

Bu sezon iç sahada tribünleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar Kasımpaşa mücadelesinde de tribünleri doldurdu. Taraftarlar ısınma bölümünde futbolcuları tribüne çağırıp destek verdi. Yenilenen ışıklandırma sistemi de çalan marşlarla birlikte maç öncesi görsel şölen oluşturdu. Basketbol takımının Türkiye Kupası'nda şampiyon olması da, tribünlerde coşku ile kutlandı.







