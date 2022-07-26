Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde tur peşinde

Yeni sezona teknik direktörlük değişikliği ile başlayan Fenerbahçe, yeni transferle birlikte sezona güçlü girmek ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istiyor.

Kadıköy'de tur peşinde

Organizasyona 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımı ile kozlarını Kadıköy’de paylaşacak. Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle ilk maç Polonya’da oynanmış ve 0-0 berabere bitmişti.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 7. kez karşılaşacak

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev ile İlk olarak 2006 yılında Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda karşılaşırken, Ukrayna’daki maçı 3-1’lik skorla Kiev ekibi kazanmıştı. İstanbul’da oynanan müsabaka ise 2-2 bitmişti. Fenerbahçe, 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi’nde aynı grupta yer aldığı rakibini mağlup etmeyi başaramadı. Kadıköy’de oynanan müsabaka 0-0, Kiev’de oynanan karşılaşma ise 1-0 Kiev lehine sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz yaz Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele de 1-1 sona ermişti.

Yeni transferler ilk kez Kadıköy'e çıkıyor

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Bu sezon kadroya katılan ve Avrupa listesinde yer alan Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King ve Bruma, teknik direktör Jorge Jesus’un süre vermesi durumunda ilk kez Ülker Stadyumu’nda bir resmi maçta forma giyecek.

Sarı-lacivertliler, şanssızlığını kırmak istiyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 33 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet alan Kanarya, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda eleme turlarında aldığı sonuçlar nedeniyle grup aşamasına kalamayan Fenerbahçe, bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 241 maçta 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.