Fenerbahçe'de başkan kim olacak: Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleşiyor. Saat 10.00’da 50 sandıkta başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oyların sayımına geçildi.

İLK SONUÇLAR!

İlk açılan sandıklardan Sadettin Saran'ın önde olduğu belirtiliyor.

İşte 17 sandık sonucunda ortaya çıkan tablo;

ALİ KOÇ: 2904

SADETTİN SARAN: 3107

Kongrede kim, neler söyledi?

Eski Fenerbahçe futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, “Son güne kadar iki başkan da seviyeyi düşürmedi. Son anda biraz daha bireyselleşti gibi göründü. Genel seçim davranışlarına bakıldığında, geçen seçimlere göre daha saygılı ve seviyeli bir süreç olduğunu söyleyebilirim” dedi.

Teknik direktörlük kariyerine devam ettiğini belirten Aykut Kocaman, “Bizimkisi tutku mesleği. 6-7 yaşından itibaren futbol topunun etrafında şekillenen bir dünya. Biraz ayrı kalmam bıraktığım anlamına gelmiyordu. Bunu söylemiştim. Hayat nereye doğru gidecek bilmiyoruz. Sadettin Bey'in açıklamasına yazılı açıklamayla devam etmiştim. Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa, orada devam etme amacındayım. Şimdilik buralarda yüzüyorum” sözlerini sarf etti.

Ali Koç oyunu kullandı ve şampiyonluk mesajları verdi

Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oyunu kullandı.

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Ali Koç, seçim alanına gelerek oyunu kullandı. 29 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ali Koç’a üyeler yoğun ilgi gösterirken, ‘Ali Koç burada dimdik ayakta’ tezahüratları yapıldı.

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Demokrasi şölenimiz devam ediyor, birkaç saate bitecek ondan sonra sonuçları öğreneceğiz. Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe için hayırlı olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenmemiz lazım. Tekrar o eski ruhumuza dönmemiz lazım” dedi.

Şampiyonluğa olan inancını bir kez daha dile getiren Ali Koç, "Göreceksiniz bu sene öyle ya da böyle her şeye rağmen şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bu sözü ilk defa veriyorum. Niye veriyorum çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadar kazandığımız tecrübe, mali konularda çok daha kuvvetli olmamız ve çok kuvvetli bir yönetim kuruluna sahip olmam ve inanın yapı konusunda da çözülmeler başlıyor” sözlerini sarf etti.

Sadettin Saran: "Bugün Fenerbahçe'nin bayramı!"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, kulübün olağanüstü seçimli genel kuruluna ilişkin açıklamada bulundu. Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurulda basın mensuplarına açıklamada bulunan Saran, şunları kaydetti;