Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli Nene lakabını açıkladı

Fenerbahçeli Nene lakabını açıkladı

Tuğçe Erginkoç
19:5426/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Zecorner Kayserispor takımları Chobani Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncusu Dorgeles Nene, attığı golün ardından sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'nin Malili yıldızı Dorgeles Nene verdiği röportajda lakabını açıkladı. Genç futbolcunun bu sözleri sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede hızıyla, tekniğiyle dikkatleri üzerine çeken Malili oyuncu Dorgeles Nene, verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı.


"Takma adın var mı?" sorusunu yanıtlayan Dorgeles Nene, "Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar." ifadelerini kullandı.


Şu sıralar Mali Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda taraftarları heyecanlandırmayı başarmıştı.





#Fenerbahçe
#Dorgeles Nene
#Futbol
#Neymar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 asgari ücret ödeme takvimi netleşti: Zamlı maaş ne zaman yatacak?