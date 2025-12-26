Fenerbahçeli Nene lakabını açıkladı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve kısa sürede hızıyla, tekniğiyle dikkatleri üzerine çeken Malili oyuncu Dorgeles Nene, verdiği bir röportajda kendisiyle ilgili bilinmeyen bir detayı paylaştı.





"Takma adın var mı?" sorusunu yanıtlayan Dorgeles Nene, "Çok fazla lakabım var. Mali'nin Neymar'ı, Malili Neymar." ifadelerini kullandı.





Şu sıralar Mali Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) mücadele eden 23 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı maçlarda taraftarları heyecanlandırmayı başarmıştı.















