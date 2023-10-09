Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer mesajı

Kasımpaşa maçı sonrası Beyaz TV'ye konuşan baba Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" ifadelerini kullandı.