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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer mesajı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, transfer sinyali verdi. Baba Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz" dedi.

10:29 . 9/10/2023 Pazartesi
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Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması geldi.


Sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını söyleyen Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sezon sonu transfer ihtmalinin yüksek olduğunu ifade etti.


Kasımpaşa maçı sonrası Beyaz TV'ye konuşan baba Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" ifadelerini kullandı.


Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 160 maçta 15 gol atıp 18 asist kaydetti.


Ferdi Kadıoğlu ve babası






#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Feyzullah Kadıoğlu
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