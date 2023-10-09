Ferdi Kadıoğlu'nun babasından transfer mesajı

Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'deki performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan transfer açıklaması geldi.
Sarı-lacivertli takımın şampiyon olacağını söyleyen Feyzullah Kadıoğlu, oğlunun sezon sonu transfer ihtmalinin yüksek olduğunu ifade etti.
Kasımpaşa maçı sonrası Beyaz TV'ye konuşan baba Kadıoğlu, "Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz. İspanya ve Almanya'ya gitmesini isterim. Ama büyük takıma gitmesini isterim. Burada kalıp seriye de bağlayabilir" ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 160 maçta 15 gol atıp 18 asist kaydetti.