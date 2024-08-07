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Spor

Furkan Korkmaz Avrupa'ya geri döndü

NBA'de 7 yıl boyunca Philadelphia 76ers forması giyen ve geçtiğimiz sezon takas olduğu Indiana Pacers tarafından serbest bırakılan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Fransa Ligi ekiplerinden Monaco Basket ile sözleşme imzaladı.

14:17 - 7/08/2024 Çarşamba
AA
Furkan Korkmaz yeniden Euroleague'de boy gösterecek.
Furkan Korkmaz yeniden Euroleague'de boy gösterecek.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Fransız ekibi AS Monaco'ya transfer oldu. Fransız kulübü yaptığı açıklamada, "Furkan Korkmaz'ın bir yılı opsiyonlu 2 yıllık transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.


Furkan Korkmaz, 2017'den beri görev yaptığı Philadelphia 76ers'tan şubatta ayrıldı ve NBA'de sezonu tamamlayamadı.


Furkan, NBA'de geçirdiği 7 sezonda Sixers ile 6.8 sayı, 3 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.




"Neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum"

Monaco'ya transferi nedeniyle heyecanlı olduğunu belirten Furkan Korkmaz şöyle konuştu:


"Nispeten genç bir kulüp olmalarına rağmen Avrupa sahnesinde önemli ilerleme kaydettiler. Rekabetçi ve başarılı bir takım, bu maceranın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. THY Avrupa Ligi'ni her zaman takip ediyordum. Oyunun seviyesi son derece yüksek ve maçların yoğunluğu dikkat çekici. Bu yarışmaya katılmak ve bu seviyede neler yapabileceğimi göstermek için sabırsızlanıyorum. Amacım Monaco'nun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Geçen sene play-off'larda takımın potansiyelini görmüştüm, dörtlü finale çok yaklaşmıştık. THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu hedefleyebileceğimize inanıyorum."






#THY Avrupa Ligi
#Monaco
#Furkan Korkmaz
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