Galatasaray'a İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Liverpool maçının hakemi Jesus Gil Manzano oldu.
Galatasaray, 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edecek.
Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Angel Nevado ve Guadalupe Porras Ayuso yapacak. Maçın 4. hakemi Juan Martínez Munuera olacak.
Müsabakaya video yardımcı hakem (VAR) olarak Guillermo Cuadra Fernandez atanırken, asistan video yardımcı hakem (AVAR) koltuğunda ise Valentin Gomez oturacak.