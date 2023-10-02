Galatasaray'da Hakim Ziyech Manchester United maçı kadrosunda yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00’de Old Trafford’da İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu müsabaka için bugün 16.30’da İstanbul Havaalanı’ndan kalkan özel uçakla İngiltere’ye gitti.