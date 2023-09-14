Galatasaray’da Zaha takımla çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman pas çalışması ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Samsunspor karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu.