Galatasaray'ı Nelsson ve Boey zengin edecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip sadece iki oyuncunun satışından 50 milyon euroya yakın bir gelir bekliyor.





Teklif yağıyor

Galatasaray'da bu sezon başarılı performans sergileyen Victor Nelsson ve Sacha Boey için teklif yağıyor. İki oyuncunun satışından 50 milyon euroya yakın bir gelir bekleyen sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson ve Boey'in transferi konusunda nokta atışı yaptığını ispatladı.





Gelen teklifleri değerlendirmeye alan Galatasaray, transfer rekoru kırarak oyuncuların satışını yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca, bu iki oyuncunun satışından gelen gelirle, onların yerini doldurmak için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray, bu sezon da olduğu gibi gelecek sezon da, kadrosuna yıldız oyuncuları katmak istiyor.















