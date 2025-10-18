Gaziantep FK'da Antalyaspor hazırlıkları tamam

Antrenmandan kare.
Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla son buldu.
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
#Antalyaspor