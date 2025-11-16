Gençlerbirliği Antalya kampını tamamladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nin kampı sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, kampın son gününde Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı.