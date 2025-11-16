Yeni Şafak
Gençlerbirliği Antalya kampını tamamladı

19:2216/11/2025, Pazar
AA
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kampın son gününde oynadığı Antalyaspor maçıyla hazırlıklarını tamamladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği'nin kampı sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, kampın son gününde Antalya Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki hazırlık maçında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaştı.


Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken Antalyaspor, 58. dakikada Yohan Boli ve 83. dakikada Nikola Storm ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 60. dakikada Mbaye Niang'dan geldi.


Antalya'daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-siyahlıların bugün başkente döneceği kaydedildi.




#Gençlerbirliği
#Trendyol Süper Lig
#Galatasaray
