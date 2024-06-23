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Spor

Halil Umut Meler'e EURO 2024'te bir görev daha

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak grup müsabakasında 4. hakem olarak görev yapacak.

16:59 - 23/06/2024 Pazar
AA
Halil Umut Meler, EURO 2024'te daha önce iki grup maçı yönetti.
Halil Umut Meler, EURO 2024'te daha önce iki grup maçı yönetti.

Almanya'nın ev sahipliğindeki 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabının son maçları bugün başlayacak.


D Grubu'nda yer alan İngiltere ile Slovenya arasında oynanacak karşılaşma öncesinde bu maçta görev yapacak hakemler açıklandı.


UEFA'da yer alan bilgilere göre Halil Umut Meler, karşılamanın 4. hakemi olacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek, asistanlıklarını ise Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.


İngiltere ve Slovenya'nın karşı karşıya geleceği maç 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

#Halil Umut Meler
#EURO 2024
#İngiltere
#Slovenya
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