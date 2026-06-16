Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay maçı öncesindeki antrenmanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Fatih Terim hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, deneyimli teknik adamın ifadelerine sert tepki gösterdi.

Terim'in açıklamalarının büyük bölümünü olumlu bulduğunu belirten Hacıosmanoğlu, özellikle konuşmasının son kısmındaki sözleri eleştirdi. Terim'e verilen "İmparator" lakabının halk tarafından kazanıldığını vurgulayan TFF Başkanı, tecrübeli çalıştırıcının bu unvana yakışır bir üslupla açıklamalarını tamamlaması gerektiğini söyledi.

'KİMDEN HESAP SORULACAK?'

Fatih Terim'in "hesap sorulacak günler gelecek" şeklindeki ifadelerine değinen Hacıosmanoğlu, "Kimden hesap sorulacak? Futbolculardan mı, teknik ekipten mi, yönetimden mi, başkandan mı?" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin Terim'in kariyerine ve tecrübesine uygun olmadığını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Hiç yakıştıramadım, üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim - İbrahim Hacıosmanoğlu

ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

Öte yandan Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüştüğünü ve kendisine teşekkür ettiğini belirtirken, Fatih Terim'i arama gereği duymadığını da sözlerine ekledi.











