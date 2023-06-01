Icardi'nin eşinden veda gibi açıklama

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama yaptı.

"Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."