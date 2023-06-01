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Spor

Icardi'nin eşinden veda gibi açıklama

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.

15:39 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Icardi, attığı 21 golle Galatasaray'ın şampiyonluğuna başrolü oynadı.

Icardi, attığı 21 golle Galatasaray'ın şampiyonluğuna başrolü oynadı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajeri olan eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir açıklama yaptı.


Sosyal medya hesabından "Sizi asla unutmayacağız" diyen Wanda Nara, veda olarak yorumlanan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Tüm Galatasaray taraftarlarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum, çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız."



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Wanda Nara
2 saat önce
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