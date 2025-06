İrem Su Kocaoğlan Avrupa arenasına çıkacak

İrem Su Kocaoğlan ise kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu an Ankara THOM’da kamptayız. Kampımızın ardından 23-29 Haziran tarihleri arasında Barcelona’da olacağız. Sakatlıktan yeni çıktım ama kendimi hazır hissediyorum. Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum, antrenman sonrası her adımımı takip ediyor. Ayrıca Federasyon Başkanımız Serhat Aydın’a da teşekkür ederim, her konuda bizimle yakından ilgileniyor. Bu yönüyle diğer federasyonlara göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.