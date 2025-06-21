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İrem Su Kocaoğlan Avrupa arenasına çıkacak

İrem Su Kocaoğlan Avrupa arenasına çıkacak

14:5921/06/2025, Cumartesi
IHA
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Genç sporcu, milli formayla başarılı bir derece elde ederek hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi gururlandırmak istiyor.
Genç sporcu, milli formayla başarılı bir derece elde ederek hem Malatya’yı hem de Türkiye’yi gururlandırmak istiyor.

Modern Pentatlon Milli Takımı’na seçilen Malatyalı sporcu İrem Su Kocaoğlan, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek U-17 Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Modern Pentatlon Federasyonu tarafından yıl içerisinde düzenlenen milli takım seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Pelit Yüzme Spor Kulübü sporcusu İrem Su Kocaoğlan, U-17 kategorisinde milli formayı giymeye hak kazandı.


Milli takım antrenörü Rüstem Pelit yaptığı açıklamada, "İrem kızımız sakatlık sürecinin ardından toparlanma aşamasında çok azimli bir çalışma yürüttü. Şimdi hedefimiz, Barselona’daki şampiyonada ilk üçe girerek ülkemize madalya ile dönmek. Kendisine güveniyoruz ve başarılar diliyoruz" dedi.


İrem Su Kocaoğlan ise kamp süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Şu an Ankara THOM’da kamptayız. Kampımızın ardından 23-29 Haziran tarihleri arasında Barcelona’da olacağız. Sakatlıktan yeni çıktım ama kendimi hazır hissediyorum. Rüstem hocama çok teşekkür ediyorum, antrenman sonrası her adımımı takip ediyor. Ayrıca Federasyon Başkanımız Serhat Aydın’a da teşekkür ederim, her konuda bizimle yakından ilgileniyor. Bu yönüyle diğer federasyonlara göre şanslı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.






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