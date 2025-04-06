Jose Mourinho hakeme isyan etti: "Dünyanın her yerinde penaltı"

Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve puan farkını 3'e indirdi. Galibiyetin ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, ilk yarıda penaltı bekledikleri pozisyon için verilen karara tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti ve zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Kritik galibiyetin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"İlk yarıda da iyi bir oyun oynadık. Trabzonspor organize bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. İlk yarı dengeliydi. İlk yarı 1-0 biz önde olmalıydık, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmadı. Bodrum ve Galatasaray maçında VAR, hakemi çağırdı ama bu maçta çağırmayarak maçın gerçekliğini değiştirdi."
"İkinci yarı yine takım olarak iyi oynadık ve Talisca güzel golleriyle maçı kazanmamızı sağladı. Galatasaray maçının sonucunun etkisi olmadı, olduysa pozitif bir etki olmuştur."
"Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!"