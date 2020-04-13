Juan Pablo Pino'dan Galatasaray itirafları

Galatasaray'ın eski futbolcusu Juan Pablo Pino, sarı kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu. Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılılarda güzel günlerinin geçtiğini söylerken daha uzun süre Galatasaray forması giymek istediğini ancak olmadığını ifade etti. Pino bununla birlikte sarı kırmızılı kulüpte gördüğü en yetenekli ismi de açıkladı.

İşte Pino'nun Ajansspor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

- "Tabii ki Galatasaray’da daha uzun kalmak isterdim. Galatasaray benim hayatımda pozitif iz bırakan tek takım. Kulüp beni sevgiyle karşıladı ve Türk taraftarlarının sıcaklığını bugün bile hissediyorum. Hâlâ her gün sosyal medyadan benimle iletişim kuruyorlar. Galatasaray herhangi bir oyuncunun ait olmayı hayal edebileceği bir kulüp”

"Tabii ki Galatasaray’da daha uzun kalmak isterdim. Galatasaray benim hayatımda pozitif iz bırakan tek takım. Kulüp beni sevgiyle karşıladı ve Türk taraftarlarının sıcaklığını bugün bile hissediyorum. Hâlâ her gün sosyal medyadan benimle iletişim kuruyorlar. Galatasaray herhangi bir oyuncunun ait olmayı hayal edebileceği bir kulüp” - "Falcao çok iyi bir golcü. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir profesyonel”

"Falcao çok iyi bir golcü. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir profesyonel” -"Galatasaray'da oynarken en yakın arkadaşım Robinson Zapata'ydı. Galatasaray’da gördüğüm en yetenekli futbolcu ise Arda Turan'dı."

Galatasaray'ın eski yıldızı Xavier: "Huzuru İslam'da buldum" Galatasaray'ın 2003 yılında kadrosuna kattığı Abel Xavier, Portekiz’de yayınlanan Caras adlı bir dergiye verdiği röportajda Müslümanlığı seçtikten sonra hayatının olumlu yönde değiştiğini açıkladı.Liverpool'dan sarı kırmızılı kulübe kiralık transferi sonrasında İslam ile özdeşleştiğini belirten Portekizli isim, "Müslümanlığı seçtikten sonra daha özgür, daha açık bir insan oldum" ifadelerini kullandı.47 yaşındaki eski futbolcu, "Gücümü, bilinirliğimi, dünyanın daha iyi bir yer olması için kullanmak istiyorum. Milyonlarca insana yardım etmek istiyorum. Irka, başka bir şeye bakmadan, hep birlikte olmalıyız" diye konuştu.Abel Xavier, kariyerinde Everton, Liverpool, Roma ve Middlesbrough gibi takımlarda forma giymişti. Xavier ayrıca Portekiz Milli Takımı'nda da 20 maçta oynamıştı.