Juan Pablo Pino'dan Galatasaray itirafları

Galatasaray'ın eski futbolcusu Juan Pablo Pino, sarı kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu. Kolombiyalı futbolcu, sarı kırmızılılarda güzel günlerinin geçtiğini söylerken daha uzun süre Galatasaray forması giymek istediğini ancak olmadığını ifade etti. Pino bununla birlikte sarı kırmızılı kulüpte gördüğü en yetenekli ismi de açıkladı.
İşte Pino'nun Ajansspor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;
- -"Tabii ki Galatasaray’da daha uzun kalmak isterdim. Galatasaray benim hayatımda pozitif iz bırakan tek takım. Kulüp beni sevgiyle karşıladı ve Türk taraftarlarının sıcaklığını bugün bile hissediyorum. Hâlâ her gün sosyal medyadan benimle iletişim kuruyorlar. Galatasaray herhangi bir oyuncunun ait olmayı hayal edebileceği bir kulüp”
- -"Falcao çok iyi bir golcü. Çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir profesyonel”
-"Galatasaray'da oynarken en yakın arkadaşım Robinson Zapata'ydı. Galatasaray’da gördüğüm en yetenekli futbolcu ise Arda Turan'dı."
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