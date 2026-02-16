Yeni Şafak
Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber: Cezalı duruma düştü

21:1616/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'nu üzen haber.
Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'nu üzen haber.

Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart gören Kasımpaşalı başarılı futbolcu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Lacivert-beyazlıların savunma oyuncularından Claudio Winck sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Brezilyalı sağ bek bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.



