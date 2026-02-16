Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber: Cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu'nu üzen haber.
Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük ile oynanan maçta sarı kart gören Kasımpaşalı başarılı futbolcu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Lacivert-beyazlıların savunma oyuncularından Claudio Winck sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
Brezilyalı sağ bek bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
#Kasımpaşa
#Fatih Karagümrük
#Cladio