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Katar Milli Takımı Kaptanı Filistin'i unutmadı

Katar Milli Takımı Kaptanı Hassan Al-Haidous, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Filistin'i temsil eden kol bandıyla çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Katar Milli Takımı Kaptanı Filistini unutmadı
Katar Milli Takımı

Katar Milli Takımı ile Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesinde ev sahibi ekibin kaptanı Hassan Al-Haidous sahaya Filistin kol bandıyla çıktı.

Hassan Al-Haidous'un kaptanlık pazubandını Filistin kol bandından yana kullanması sosyal medyada dikkat çekti.
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