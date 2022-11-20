Katar Milli Takımı Kaptanı Filistin'i unutmadı

Katar Milli Takımı ile Ekvador Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçta karşı karşıya geliyor.
Bu mücadele öncesinde ev sahibi ekibin kaptanı Hassan Al-Haidous sahaya Filistin kol bandıyla çıktı.
Hassan Al-Haidous'un kaptanlık pazubandını Filistin kol bandından yana kullanması sosyal medyada dikkat çekti.
Katar'ın kaptanı Hassan Al-Haidous, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Filistin'i temsil eden kol bandıyla çıkıyor #WorldCup2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/BjYS9BXxfv
Katar'ın kaptanı Hassan Al-Haidous, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Filistin'i temsil eden kol bandıyla çıkıyor #WorldCup2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/BjYS9BXxfv— SPOR (@yenisafakspor) November 20, 2022