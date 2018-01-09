Kenneth Omeruo'nun Beşiktaş üzüntüsü

Omeruo, Kasımpaşa'nın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "İki sezon önce Chelsea ve Beşiktaş arasında görüşmeler oldu ama bir anlaşma sağlanamadı. O konuda fazla bilgim yok. Benim yapmam gereken şey oynamaya devam etmek. Kesinlikle Beşiktaş'ta oynamak isterdim" dedi.

Chelsea ile iki yıllık daha kontratının bulunduğunu hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, önündeki ilk hedefin Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılmak olduğunu belirtti.

Omeruo, Dünya Kupası'nda göstereceği performansa bağlı olarak gelecek teklifler doğrultusunda kariyerine yön vermek istediğini açıklayarak, "Benim için en önemli şey oynayabilmek. Chelsea'da kalıp oynayamamak ya da birinin sakatlığını beklemek benim için doğru bir şey değil. Oynayabileceğim takımlarda bulunmak ve kendimi sürekli olarak geliştirmek benim için en önemli şey" ifadelerini kullandı.

"Bence Beşiktaş şampiyon olacak"

Düşme hattının 4 puan üzerinde bulunmalarına rağmen düşme korkusunu kesinlikle yaşamadıklarının altını çizen Nijeryalı oyuncu, şampiyonluk yarışı hakkında ise şöyle konuştu;