Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı: Rize'de gündem olan demeç | VİDEO

Fenerbahçe’nin Rizespor karşısındaki 5-2'lik zaferi sonrası taraftarlarla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruya verdiği cevapla dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında konuk olduğu Rizespor'u geriden gelerek 5-2 mağlup etti ve Galatasaray derbisi öncesi kazanarak puan farkını 1'e indirdi.
Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Rizespor galibiyeti sonrası stadyum çıkışında fotoğraf çekilmek isteyen taraftarların isteğini kırmadı.
Gazetecilerin o sırada "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusuna da yanıt veren Aktürkoğlu, "Bakalım inşallah" yanıtını verdi.