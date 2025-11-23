Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a gözdağı: Rize'de gündem olan demeç | VİDEO

Kerem Aktürkoğlu bir sonraki hafta eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyecek.
Fenerbahçe’nin Rizespor karşısındaki 5-2'lik zaferi sonrası taraftarlarla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray derbisi hakkında sorulan soruya verdiği cevapla dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig 13. haftasında konuk olduğu Rizespor'u geriden gelerek 5-2 mağlup etti ve Galatasaray derbisi öncesi kazanarak puan farkını 1'e indirdi.


Sarı-lacivertlilerin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Rizespor galibiyeti sonrası stadyum çıkışında fotoğraf çekilmek isteyen taraftarların isteğini kırmadı.


Gazetecilerin o sırada "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusuna da yanıt veren Aktürkoğlu, "Bakalım inşallah" yanıtını verdi.







