Kocaelispor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor'a konuk olacak.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak. Takımdan ayrılması beklenen John Duran'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Körfez ekibinde ise sakatlığı bulunan stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak. Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.