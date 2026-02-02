Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kocaelispor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Kocaelispor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

17:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 20. hafta kapanış maçında Kocaelispor'a konuk olacak.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Archie Brown ile Levent Mercan, zorlu deplasmanda yer almayacak. Takımdan ayrılması beklenen John Duran'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Körfez ekibinde ise sakatlığı bulunan stoper Smolcic'in durumu son antrenmanda belli olacak. Sarı kart cezalısı Tayfur Bingöl, karşılaşmada forma giyemeyecek.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Kocaelispor:
Jovanovic, Ahmet, Balogh, Dijksteel, Haidara, Keita, Show, Linetty, Agyei, Petkovic, Rivas.
Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Ooesterwolde, Skriniar, Semedo, Guendouzi, İsmail, Musaba Asensio, Nene, Talisca.

KOCAELİSPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Fenerbahçe
#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı