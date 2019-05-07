SÜPER LİG

Liverpool'dan Barcelona karşısında tarihi geri dönüş

Liverpool, 3-0 yenildiği maçın rövanşında Barcelona'yı 4-0 yendi ve inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. İngiliz ekibi bu sonuçla finale adını yazdırdı. Liverpool-Barcelona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoollu futbolcuların attıkları golden sonra yaşadığı sevinç.

Liverpoollu futbolcuların attıkları golden sonra yaşadığı sevinç.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Divock Origi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

Bu golün iki dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3’e çıkardı.

79. dakikada sağ kanattan Trent Alexander-Arnold’ın yerden ortasında ceza sahası içinde Origi’nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi Devler Ligi’nde finale yükseldi.

  • Liverpool’un rakibi, Ajax - Tottenham maçının galibi olacak.
Geceye damga vuran an

Geceye Liverpool'un attığı 4. gol damga vurdu. Kırmızılar, kullanacakları korner sırasında Barcelonalı oyuncuların tam uyuduğu esnada atışı kullandı ve Origi attığı golle turu getiren isim oldu.

İşte geceye damga vuran an;

Maçın özeti;

Liverpool 4-0 Barcelona (Geniş özet ve goller)
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Liverpool 4-0 Barcelona (Geniş özet ve goller)

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0'ın rövanşında Liverpool Barcelona'ya ağırladı. Maça baskılı başlayan ev sahibi Liverpool 7. dakikada Origi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona pek varlık gösteremediği ilk yarıda zaman zaman bulduğu pozisyonlardan da yararlanamadı ve ilk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Liverpool ikinci yarıya da fırtına gibi başladı. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip ikinci yarı oyuna giren Wijnaldum'un 54. ve 56. dakikada attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Barcelona'yı adeta sahadan silen Liverpool 78. dakikada Origi'nin ayağından bulduğu golle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakika bu skorla bitti ve Liverpool bir mucizeyi gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

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