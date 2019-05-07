Liverpool'dan Barcelona karşısında tarihi geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Cüneyt Çakır’ın düdük çaldığı mücadelede İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol ekibi Barcelona’yı konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Divock Origi’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda skorda değişiklik olmayınca Liverpool soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da muhteşem başlayan Liverpool oldu. 54. dakikada sağ kanattan gelen ortada topla buluşan Wijnaldum’un yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0’a geldi.

Bu golün iki dakika sonrası yine sahneye çıkan Wijnaldum bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 3’e çıkardı.

79. dakikada sağ kanattan Trent Alexander-Arnold’ın yerden ortasında ceza sahası içinde Origi’nin şutu filelere gitti ve Liverpool 4-0 öne geçerek final kapısını açtı.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca İngiliz ekibi Devler Ligi’nde finale yükseldi.

Liverpool’un rakibi, Ajax - Tottenham maçının galibi olacak.

Geceye damga vuran an

Geceye Liverpool'un attığı 4. gol damga vurdu. Kırmızılar, kullanacakları korner sırasında Barcelonalı oyuncuların tam uyuduğu esnada atışı kullandı ve Origi attığı golle turu getiren isim oldu.

İşte geceye damga vuran an;

"Anfield'da imkansız yoktur!"



Liverpool, imkansızı başardı! #ChampionsLeague pic.twitter.com/aCu6kkkvAR — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) 7 Mayıs 2019

Maçın özeti;