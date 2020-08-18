Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe Enner Valencia ve Fedor Smolov ile de görüşüyor
Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi’in Lazio transferinde geri sayıma geçilirken, sarı-lacivertliler işini sağlama aldı. Loic Remy ile anlaşan Fenerbahçe, ayrıca Valencia ve Smolov ile de ilgileniyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de, Kosovalı golcü Vedat Muriqi’in Lazio’ya transferine sayılı zaman kala forvet arayışları da sürdürülüyor. Sarı-lacivertliler, gündeminde olan Loic Remy ile görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler, 33 yaşındaki Fransız futbolcunun menajeriyle görüşürken, Remy’nin kendisine gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. Fransız oyuncunun menajerleri de Remy’nin sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı ve Fenerbahçe’nin istediği yerde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirebileceği belirtildi. Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Remy’ye 2 yıllık sözleşme teklif etmişti.
Valencia için temaslar sürüyor
Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet Enner Valencia için de görüşmelerin sürdüüyor. Geçen sezon Meksika ekibi Tigres’de forma giyen Enner Valencia’nın bonservisi elinde bulunuyor. 30 yaşındaki forvet ve menajeriyle temasa geçen sarı-lacivertliler, tecrübeli golcüyü kadrosuna katmayı planlıyor. Teknik direktör Erol Bulut’un da Enner Valencia ismine onay verdiği öğrenildi. 30 yaşındaki Kolombiyalı forvet bu sene Tigres formasıyla Meksika’da oynadığı 29 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Fedor Smolov'da gündemde
Fenerbahçe, Fedor Smolov için de görüşmeler sürüyor. 30 yaşındaki Rus golcünün menajeriyle masaya oturan sarı-lacivertliler, Lokomotiv Moskova ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe Smolov’u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
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