Luiz Gustavo geri döndü

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Kepez belediyesi çalışanı kadın: Ateş ölçerken CHP’li meclis üyesinin sözlü tacizine uğradım

Kepez Belediyesi’nde görevli bir kadın personel, ateş ölçümü sırasında CHP Kepez Meclis Üyesi C.T’nin kendisine “Ateşimin neden yüksek olduğunu sana burada gösterirdim ancak ortam müsait değil” dediğini söyledi. CHP’li C.T, “Sözlerim yanlış anlaşıldı” diyerek kendisini savundu. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, meclis üyesinin cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, cezalandırılması talep edildi.