Haaland attığı 5 golle tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Leipzig'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 7-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
Haaland'ın gecesi
Ev sahibi ekibin gollerini 22, 24 ve 45+2, 52 ve 57. dakikalarda Erling Haaland , 49.dakikada İlkay Gündoğan ile 90+2'de De Bruyne attı. Yıldız isim Haaland ilk golünü penaltıdan kaydetti. Ayrıca Erling Haaland, bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu olma rekorunu egale etti.