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Spor

ÖZET | Manchester City-Leipzig: 7-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Leipzig'i 7-0 mağlup etti. Yıldız golcü Haaland 5 gol atarak maça damga vurdu. Manchester City-Leipzig maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

00:51 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Haaland attığı 5 golle tarihe geçti

Haaland attığı 5 golle tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Leipzig'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 7-0 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi. İki ekip arasında oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Haaland'ın gecesi

Ev sahibi ekibin gollerini 22, 24 ve 45+2, 52 ve 57. dakikalarda Erling Haaland , 49.dakikada İlkay Gündoğan ile 90+2'de De Bruyne attı. Yıldız isim Haaland ilk golünü penaltıdan kaydetti. Ayrıca Erling Haaland, bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu olma rekorunu egale etti.


#Erling Haaland
#Manchester City
#Leipzig
#Şampiyonlar ligi
1 saat önce
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