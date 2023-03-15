Ev sahibi ekibin gollerini 22, 24 ve 45+2, 52 ve 57. dakikalarda Erling Haaland , 49.dakikada İlkay Gündoğan ile 90+2'de De Bruyne attı. Yıldız isim Haaland ilk golünü penaltıdan kaydetti. Ayrıca Erling Haaland, bir Şampiyonlar Ligi maçında en çok gol atan oyuncu olma rekorunu egale etti.