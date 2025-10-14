Milliler kritik virajda: Rakip Gürcistan

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun ilk maçında yendiği Gürcistan ile 40 gün sonra ikinci kez karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kocaeli'deki maçı kazanıp 9 puana yükselmek, grup ikinciliği için yarıştığı rakibi ile arasındaki puan farkını da 6'ya çıkarmak istiyor.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bugün Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu düdük çalacak.
Kocaeli'nde ikinci milli maçını oynayacak olan Türkiye'de 2 maçlık cezası sona eren Barış Alper de görev verilmesi halinde forma giyebilecek.
Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında bugün aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.
Teknik direktör Vinzenzo Montella yönetimindeki Türkiye, bugün Turka Kocaeli Stadı'ndaki mücadeleyi kazanırsa, E Grubu'nda puanını 9'a yükseltecek, en yakın rakibi Gürcistan ise 3 puanda kalacak. Türkiye böylece grup ikinciliği yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki 5. maçını 15 Kasım'da Bulgaristan ile iç sahada yapacak. 18 Kasım'da ise gruptaki son maçında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da favorilerinden olan lider İspanya'ya konuk olacak.
Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Yunus, Kenan, Kerem