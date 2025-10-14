Milliler kritik virajda: Rakip Gürcistan

Türkiye, E Grubu'ndaki dördüncü maçlar öncesinde 6 puanla 2., Gürcistan ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta 3'te 3 yapan İspanya 9 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Milli takım, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da İspanya'ya 6-0 mağlup oldu ve üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'le geçti. Türkiye'ye evinde kaybeden Gürcistan, Bulgaristan'ı ise 3-0 yendi. Gürcüler, son maçında deplasmanda İspanya'ya 2-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında bugün aynı saatte İspanya, Bulgaristan'ı konuk edecek.

Teknik direktör Vinzenzo Montella yönetimindeki Türkiye, bugün Turka Kocaeli Stadı'ndaki mücadeleyi kazanırsa, E Grubu'nda puanını 9'a yükseltecek, en yakın rakibi Gürcistan ise 3 puanda kalacak. Türkiye böylece grup ikinciliği yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki 5. maçını 15 Kasım'da Bulgaristan ile iç sahada yapacak. 18 Kasım'da ise gruptaki son maçında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da favorilerinden olan lider İspanya'ya konuk olacak.