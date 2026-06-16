Montella'dan iki yıldıza kesik: Paraguay ilk 11'ini belirledi

Avustralya yenilgisinin ardından düğmeye basan Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi ilk 11'i ve oyun planını değiştiriyor. İtalyan teknik adamın, hücum hattında sürpriz tercihlere hazırlanırken iki yıldız ismi de kulübeye çekmesi bekleniyor.
A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi planlarını gözden geçirdi.
Rakibin de benzer bir oyun anlayışına sahip olması nedeniyle İtalyan teknik adamın hem kadroda hem de taktik düzende değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Teknik ekibiyle yaptığı analiz toplantılarında Avustralya maçındaki hataları masaya yatıran Montella, özellikle pas kayıplarının azaltılması ve savunmadaki konsantrasyonun artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Paraguay karşısında en dikkat çekici değişikliğin hücum hattında yaşanması bekleniyor. Montella'nın, Avustralya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ilk 11'de forma vermeyi planladığı, forvet hattında ise Deniz Gül'ü görevlendireceği öğrenildi. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın mücadeleye yedek kulübesinde başlayabileceği belirtildi.