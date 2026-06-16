Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Montella'dan iki yıldıza kesik: Paraguay ilk 11'ini belirledi

Montella'dan iki yıldıza kesik: Paraguay ilk 11'ini belirledi

14:3116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

Avustralya yenilgisinin ardından düğmeye basan Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi ilk 11'i ve oyun planını değiştiriyor. İtalyan teknik adamın, hücum hattında sürpriz tercihlere hazırlanırken iki yıldız ismi de kulübeye çekmesi bekleniyor.

A Milli Takım'ın Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçı öncesi planlarını gözden geçirdi.

Rakibin de benzer bir oyun anlayışına sahip olması nedeniyle İtalyan teknik adamın hem kadroda hem de taktik düzende değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Teknik ekibiyle yaptığı analiz toplantılarında Avustralya maçındaki hataları masaya yatıran Montella, özellikle pas kayıplarının azaltılması ve savunmadaki konsantrasyonun artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Paraguay karşısında en dikkat çekici değişikliğin hücum hattında yaşanması bekleniyor. Montella'nın, Avustralya maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Kenan Yıldız'ı Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ilk 11'de forma vermeyi planladığı, forvet hattında ise Deniz Gül'ü görevlendireceği öğrenildi. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın mücadeleye yedek kulübesinde başlayabileceği belirtildi.

Deniz Gül - Kenan Yıldız


#Vincenzo Montella
#A Milli Futbol Takımı
#Paraguay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir'de hangi ilçelerde kurasız konut satışı yapılacak? TOKİ açık satış İzmir'de nerede var, ödeme planı nasıl?