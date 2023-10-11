Napoli'nin ürünleri Yozgat'ta üretiliyor

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli takımının store mağaza ürünleri Yozgat'ta üretiliyor. İtalyan taraftarların store mağazalarından temin ettikleri eşofman takımı, tişört ve polar tarzı gibi ürünler, Napoli tribünlerini süslüyor. Fabrika ülke ekonomisine ve istihdamını da önemli katkılar sağlıyor. 220 isçinin çalıştığı fabrika da yıllık 1 milyon ürün üretilmesi hedefleniyor.





Fabrika müdürü Bülent Boyoğlu'nun röportajı şöyle:

"Avrupa’nın ürünlerimizi giymesi bizi mutlu ediyor"

40 yıldır tekstil isi ile uğraştığını söyleyen fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, "Fabrikamızda penye örme gurubu dediğimiz eşofman takımları, polo yaka tişörtler üretiyoruz, ünlü markaların ürünlerini ürettiğimiz için en ufak hataya burada yer verilmiyor. Bu ürünler de Avrupa ülkeleri tarafından takdir görüyor. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ülkelerinin giymesi bizi oldukça mutlu ediyor” dedi.





"220 çalışanla üretim yapıyoruz"

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoglu da, Avrupa’nin önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi.





Boyoglu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, su anda 220 isçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Ürettiğim ürünler basta İtalya olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.





"Ürünleri Yozgat’tan İtalya’ya gönderiyoruz"

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de store mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının store mağazalarında satılan ürünlerin bir çoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının store ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz” dedi.























