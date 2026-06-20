Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci'den Arda Güler'e sert sözler: "Ben görürüm, kusura bakmayacak!"

Nihat Kahveci'den Arda Güler'e sert sözler: "Ben görürüm, kusura bakmayacak!"

08:3620/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Nihat Kahveci'den Arda Güler'e tepki.
Nihat Kahveci'den Arda Güler'e tepki.

Paraguay mağlubiyetiyle Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da performanslar eleştiri konusu olurken, Nihat Kahveci yıldız futbolcu Arda Güler'i hedef aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından eleştiriler peş peşe geldi.

Son iki karşılaşmada gol atamayan ve beklentilerin altında kalan Ay-yıldızlılarda ortaya konan performans tartışma çıkartırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kontra YouTube kanalında konuşan Kahveci, özellikle takımın yıldız isimlerinden Arda Güler'i hedef aldı. Tecrübeli yorumcu, sahada sorumluluk alması gereken oyuncuların yeterince inisiyatif göstermediğini savunarak, "Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm…" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'e yönelik eleştirilerini sürdüren Kahveci, "Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!" dedi.




#Türkiye
#Arda Güler
#Nihat Kahveci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BAŞARI DUASI OKUNUŞU: Sınavdan Önce Okunacak Dualar Hangileri? YKS sınavında önce hangi dualar okunur?