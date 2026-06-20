Nihat Kahveci'den Arda Güler'e sert sözler: "Ben görürüm, kusura bakmayacak!"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmesinin ardından eleştiriler peş peşe geldi.

Son iki karşılaşmada gol atamayan ve beklentilerin altında kalan Ay-yıldızlılarda ortaya konan performans tartışma çıkartırken, eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kontra YouTube kanalında konuşan Kahveci, özellikle takımın yıldız isimlerinden Arda Güler'i hedef aldı. Tecrübeli yorumcu, sahada sorumluluk alması gereken oyuncuların yeterince inisiyatif göstermediğini savunarak, "Sorumluluk alması gerekenler, sahanın içinde sorumluluk almadı. Ben görürüm o kaçak oynamaları. Kim onlar? Ben görürüm…" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'e yönelik eleştirilerini sürdüren Kahveci, "Arda Güler, kaçak oynadı, kusura bakmayacak. Real Madrid'de oynayan Arda, oralarda oynayan, bizi gururla temsil eden Arda, bu kadar az sorumluluk almamalı!" dedi.











