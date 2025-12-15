Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan takıma jest! Oyuncular çok sevindi

Okan Buruk'tan takıma jest! Oyuncular çok sevindi

16:0815/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanından galibiyetle döndü. Alınan 3 puanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takıma ödül verdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup olmasının ardından Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.


Cimbom bu karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Alınan galibiyetin ardından Galatasaray ligde 39 puanla zirvede yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre yorucu fikstürü atlatan Galatasaray'da oyuncular Okan Buruk tarafından iki gün izinle ödüllendirdi.


Sarı-kırmızılı takım 16 Aralık Salı günü Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir sınavına hazırlanacak.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?