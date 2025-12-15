Okan Buruk'tan takıma jest! Oyuncular çok sevindi

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor deplasmanından galibiyetle döndü. Alınan 3 puanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, takıma ödül verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0'lık skorla mağlup olmasının ardından Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Cimbom bu karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Alınan galibiyetin ardından Galatasaray ligde 39 puanla zirvede yer alıyor. Fotomaç'ın haberine göre yorucu fikstürü atlatan Galatasaray'da oyuncular Okan Buruk tarafından iki gün izinle ödüllendirdi.
Sarı-kırmızılı takım 16 Aralık Salı günü Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki RAMS Başakşehir sınavına hazırlanacak.