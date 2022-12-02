ÖZET | Kamerun-Brezilya: 1-0

Dünya Kupası G grubu üçüncü ve son maçlarında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Saat 22.00’de başlayan mücadelede Kamerun son dakikalarda Aboubakar'ın golüyle Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 6 puanda kalan Brezilya gruptan lider olarak son 16 turuna kalırken, 4 puanlı Kamerun turnuvaya veda etti.

Brezilya son 16 turunda Güney Kore ile eşleşirken, H grubundan çıkan diğer takım İsviçre, Portekiz ile eşleşti. Son 16 eşleşmeleri 5-6 Aralık'ta oynanacak.

Dünya Kupası'nda grup aşamaları tamamlandı ve son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.



Sizce çeyrek finale kimler çıkar❓#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z3Q1QPiMu1 — SPOR (@yenisafakspor) December 2, 2022

Kamerun-Brezilya maç özeti

Kamerun-Brezilya maç özeti izlemek için tıklayınız...

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