Spor ÖZET | Kamerun-Brezilya 1-0
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ÖZET | Kamerun-Brezilya: 1-0

Dünya Kupası G grubu son maçında Kamerun, Brezilya'yı Aboubakar'ın uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti fakat bu sonuç Kamerun'a yetmedi. Kamerun 4 puanla Dünya Kupası'na veda ederken, Brezilya 7 puanla lider çıktı. Bu maçın özetine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Kamerun-Brezilya: 1-0 maç özeti izle
ÖZET | Kamerun 1-0 Brezilya maç özeti izle

Dünya Kupası G grubu üçüncü ve son maçlarında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Saat 22.00’de başlayan mücadelede Kamerun son dakikalarda Aboubakar'ın golüyle Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 6 puanda kalan Brezilya gruptan lider olarak son 16 turuna kalırken, 4 puanlı Kamerun turnuvaya veda etti.

  • Brezilya son 16 turunda Güney Kore ile eşleşirken, H grubundan çıkan diğer takım İsviçre, Portekiz ile eşleşti. Son 16 eşleşmeleri 5-6 Aralık'ta oynanacak.

Kamerun-Brezilya maç özeti

Kamerun-Brezilya maç özeti izlemek için tıklayınız...

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