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Spor Salih Uçan-Mustafa Pektemek iş birliği galibiyeti getirdi
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Salih Uçan-Mustafa Pektemek iş birliği galibiyeti getirdi

Alanyaspor, sahasında ağırladığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-2 mağlup etti. Mustafa Pektemek ve Salih Uçan performanslarıyla maça damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan-Mustafa Pektemek iş birliği galibiyeti getirdi
Mustafa Pektemek'in Günay Güvenç'i çaresiz bırakan gol vuruşu.

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Salih'ten 3 asist, Mustafa'dan 2 gol

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 18 ile 53. dakikalarda Mustafa Pektemek ve 45. dakikada Caulker kaydetti. Akdeniz ekibinde atılan 3 golün asistini duran toptan Salih Uçan yaptı.

Konuk takımın gollerini 6 ve 41. dakikalarda Muhammet Demir attı.

Sa Pinto oyundan atıldı

Gaziantep FK'da teknik direktör Sa Pinto, maçın 89. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

  • Alanyaspor bu galibiyetin ardından puanını 55'e yükseltti. Gaziantep FK ise 51 puanda kaldı.

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