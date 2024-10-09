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Sarunas Jasikevicius Anadolu Efes maçı öncesi konuştu: "Çok zor bir deplasman"

Sarunas Jasikevicius Anadolu Efes maçı öncesi konuştu: "Çok zor bir deplasman"

16:489/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sarunas Jasikevicius
Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, yarın oynanacak olan Anadolu Efes karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Çok zor bir deplasmanda oynayacaklarını vurgulayan Jasikevicius, "Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." dedi.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, EuroLeague ikinci haftasında yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.


Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius de kulüp sitesindeki açıklamasında, zor bir deplasman maçına çıkacaklarını dile getirdi.


Anadolu Efes'in sezona iyi başladığını aktaran Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius

Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz." açıklamasını yaptı.




#Fenerbahçe
#Anadolu Efes
#THY Euroleague

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