Sarunas Jasikevicius Anadolu Efes maçı öncesi konuştu: "Çok zor bir deplasman"

Anadolu Efes'in sezona iyi başladığını aktaran Jasikevicius, "Çok zor bir deplasman karşılaşması olacak. Anadolu Efes sezona harika başladı ve bu ligde deplasmandaki her maç zorludur. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda onlara karşı neleri iyi yapamadığımızı anlamalı ve bunları düzeltmeye çalışmalıyız. Ayrıca maç içerisinde zorlu anlar yaşayabileceğimizin ve bu durumlarda takım olarak hareket etmemiz gerektiğinin bilincinde olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli basketbolcu Bonzie Colson ise "Harika bir maç ve çok iyi bir atmosfer olacak. Kesinlikle heyecanlıyız, çünkü bunun iki İstanbul takımı arasında oynanacak bir derbi olacağının bilincindeyiz. Olympiacos maçını kazanmamızı sağlayan ritmimizi devam ettirmeli ve daha iyi oynamak için çabamızı sürdürmeliyiz." açıklamasını yaptı.