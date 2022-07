Sebastian Vettel bırakıyor

Formula 1'de Macaristan yarış haftasına girilirken, Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonu Formula 1'den emekli olacağını duyurdu.

Açıklamayı Instagram hesabından yayınladığı video üzerinden yapan 35 yaşındaki sürücü, "Emeklilik kararı almak benim için zordu. Bunun üzerine çok düşündüm. Neye odaklanacağım gayet açık. Bir baba olarak ailemle daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Son 15 yılda Formula 1'de çok sayıda harika insanla çalışma ayrıcalığına sahip oldum, bahsedeceğim ve teşekkür edeceğim çok fazla insan var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mevcut takımı Aston Martin ile ilgili de konuşan Vettel, "Son iki yıldır Aston Martin takımı pilotuyum ve sonuçlarımız umduğumuz kadar iyi olmasa da, benim için her şeyin bir takım olması için bir araya getirilmekte olduğu çok açık. Önümüzdeki yıllar için en yüksek seviyede yarışmak gerekiyor" dedi.

Formula 1'in en genç şampiyonu unvanını elinde bulunduran Alman pilot, Formula 1'e 2007'de BMW Sauber ile adım atmış, aynı sezon içerisinde Toro Rosso'ya geçmişti. 2009 yılında Mark Webber'in yerine Red Bull'a geçip 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında 4 kez üst üste Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Vettel, 2015 - 2020 yılları arasında Ferrari'ye transfer olmuştu. 35 yaşındaki Dünya Şampiyonu, son iki sezondur Aston Martin'de mücadele ediyordu.

