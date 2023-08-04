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Spor

Şenol Güneş: Bunlara prim vermemeliyiz

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Arnavutluk ekibi Tirana ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken bir üst tura yükseldi. Maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

00:01 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı deplasmanda da mağlup etti.


Bu sonuçla birlikte 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Neftçi Bakü ile eşleşti. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.


Şenol Güneş'ten Amartey yorumu

Güneş açıklamasında;
"Sanıyorum Avrupa Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumsuz bir zeminin olması doğru değil. Sert bir zemindi. Zannediyorum bu maçtan sonra da zemin değişecek. Böyle bir stadyuma daha güzel bir zemin yakışır. Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.

"Sahada şiddet istemiyoruz"

Deneyimli teknik direktör
; "Bizim dostluğumuz bozulmaz. Sahada şiddet görmek istemeyiz. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız. Bunlara prim vermemeliyiz. Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir." sözlerini sarfetti.


#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Tirana
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