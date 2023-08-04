Şenol Güneş: Bunlara prim vermemeliyiz

Güneş açıklamasında;

"Sanıyorum Avrupa Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumsuz bir zeminin olması doğru değil. Sert bir zemindi. Zannediyorum bu maçtan sonra da zemin değişecek. Böyle bir stadyuma daha güzel bir zemin yakışır. Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum." dedi.