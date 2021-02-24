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Şenol Güneş: Cenk'in Beşiktaş'a gelmesine sevindim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli oyuncu Cenk Tosun'un yeniden Beşiktaş'a dönmesine sevindiğini belirtti. Ayrıca 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’da oynanacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım ve Cenk Tosun hakkında açıklamalarda bulundu. TRT Spor’a konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Avrupa Şampiyonası ülke tanıtımı için önemli. Mart ayında başlayacak maçları heyecanla bekliyoruz. Grubumuzda güçlü takımlar var ancak 2022 Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz. Hollanda maçını 24 Mart’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağız. Ozan Kabak’ın Liverpool’a gitmesi önemli bir transfer. A Milli Takımımızın kazandığı başarılar yeni gelecek oyuncuların da heyecanını artırıyor” dedi.

Beşiktaş’ın yeniden kadrosuna kattığı Cenk Tosun hakkında da konuşan Güneş, “Cenk giderken üzülmüştüm. Gidip oynayamadığında daha çok üzüldüm. Türkiye’ye gelmesi motivasyonunu artırır, oynaması önemli. Burak, Cenk, Kenan oynarsa, mutlu oluruz. Cenk’in oynayacak bir takıma gelmesine sevindim. Uzun süre ayrı kaldığı için moral olarak da düşmüş olabilir, o sıcaklığı burada görmesi önemli” diye konuştu.

  • Norveç maçı İspanya'da
  • Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya’da oynanacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 27 Mart Cumartesi günü Oslo’daki Ullevaal Stadı’ndaki oynanması planlanan maçın, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Malaga kentine alınmasına karar verildi. Seyircisiz oynanacak maçın stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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