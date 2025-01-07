Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER
Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih.