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Sivasspor - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

Sivasspor - Beşiktaş || Canlı izle - Canlı sonuç

17:217/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
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Sivasspor - Beşiktaş
Sivasspor - Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Sivasspor-Beşiktaş maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.


Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı Karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Semih.


SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Sivasspor - Beşiktaş maçını canlı izlemek için

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. HAFTA SONUÇLARI


#Beşiktaş
#Sivasspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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