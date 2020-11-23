Sivasspor'da iki pozitif vaka daha

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük maçının ardından görünen lüzum üzerine bir futbolcuya ve bir destek ekibi personeline Kovid-19 PCR testi yapıldığı belirtildi.

Futbolcu ve destek ekibi personelinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı aktarılan açıklamada, "Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır" denildi.

Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme 😷 pic.twitter.com/46Mf2EblYh — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) November 23, 2020