Süper Lig’in en istikrarlı üçüncü teknik direktörü Stoilov oldu

Trendyol Süper Lig’de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı bir dönemde, Stoilov görevini sürdüren nadir isimlerden biri olmayı başardı. Ligde görevine devam eden teknik adam sayısı oldukça azalırken, Stoilov; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor’un başındaki İlhan Palut ile birlikte Süper Lig’in en istikrarlı üç teknik direktöründen biri konumunda bulunuyor.