Süper Lig’in en istikrarlı üçüncü teknik direktörü Stoilov oldu

12:0311/10/2025, Cumartesi
IHA
Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalaması tutturdu.
Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalaması tutturdu.

Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Göztepe’de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, sergilediği performansla son iki yılın en istikrarlı teknik adamları arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig’de teknik direktör değişikliklerinin sık yaşandığı bir dönemde, Stoilov görevini sürdüren nadir isimlerden biri olmayı başardı. Ligde görevine devam eden teknik adam sayısı oldukça azalırken, Stoilov; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Çaykur Rizespor’un başındaki İlhan Palut ile birlikte Süper Lig’in en istikrarlı üç teknik direktöründen biri konumunda bulunuyor.


Puan ortalaması olarak ikinci sırada

Görev süresi boyunca Okan Buruk 161 maçta 2.36 puan ortalamasıyla zirvede yer alırken, Stoilov 74 maçta 1.81 puan ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı. İlhan Palut ise 88 maçta 1.35 puan ortalamasıyla üçüncü sırada bulunuyor. Ancak görev süresi dikkate alındığında, Stoilov bu üçlü arasında üçüncü basamakta konumlanıyor.


Her sezon istikrarlı bir gelişim grafiği çizen Stanimir Stoilov, Göztepe’nin Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükseldiği dönemde de takımın başında yer aldı.





#Süper Lig
#Göztepe
#Stanimir Stoilov
