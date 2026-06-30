Tarihi kulübe dev darbe! Tüm müsabakalardan ihraç edildi

Fransa futbolunda finansal disiplini denetleyen bağımsız kurum DNCG, yaptığı oturumun ardından Bordeaux için radikal bir karar açıkladı. Yıllardır mali sorunlarla boğuşan ve eski görkemli günlerinden uzak kalan Fransız kulübü, bütçe eksikliklerini gerekçe gösteren denetleme kurulunun kararıyla 2026-2027 sezonunda hiçbir ulusal organizasyonda yer alamayacak. Bu durum, kulübün profesyonel liglerden tamamen silinmesi riskini beraberinde getirdi.

Kulüp, alınan bu karara resmi olarak itiraz edeceğini duyurdu. Bu süreç, kulübe bütçe eksikliklerini gidermeleri ve güncel belgeleri yaklaşık 15 gün içinde toplanacak olan Temyiz Komisyonu'na sunmaları için bir fırsat tanıyacak.