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Tarihi kulübe dev darbe! Tüm müsabakalardan ihraç edildi

Tarihi kulübe dev darbe! Tüm müsabakalardan ihraç edildi

17:4630/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
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Bordeaux Fransa Ligi'nde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Bordeaux Fransa Ligi'nde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Fransız futbolunun mali denetleme kurumu DNCG, yaşadığı bütçe krizi nedeniyle Bordeaux hakkında şok bir karara imza attı. Kulübün 2026-2027 sezonunda tüm ulusal müsabakalardan ihraç edilmesine hükmedildi. Geçmişte Avrupa kupalarında unutulmaz başarılara imza atan köklü ekip, karara itiraz ederek liglerdeki yerini korumak için 15 günlük bir sürece girdi.

Fransa futbolunda finansal disiplini denetleyen bağımsız kurum DNCG, yaptığı oturumun ardından Bordeaux için radikal bir karar açıkladı. Yıllardır mali sorunlarla boğuşan ve eski görkemli günlerinden uzak kalan Fransız kulübü, bütçe eksikliklerini gerekçe gösteren denetleme kurulunun kararıyla 2026-2027 sezonunda hiçbir ulusal organizasyonda yer alamayacak. Bu durum, kulübün profesyonel liglerden tamamen silinmesi riskini beraberinde getirdi.

Kulüp, alınan bu karara resmi olarak itiraz edeceğini duyurdu. Bu süreç, kulübe bütçe eksikliklerini gidermeleri ve güncel belgeleri yaklaşık 15 gün içinde toplanacak olan Temyiz Komisyonu'na sunmaları için bir fırsat tanıyacak.

Bir dönem UEFA kupalarında fırtına gibi esen, Ligue 1’de şampiyonluklar yaşayan ve Avrupa arenasında devleri dize getiren Bordeaux, şu an tarihinin en zorlu günlerini yaşıyor.

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