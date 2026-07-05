Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
TFF eski başkanı Hasan Doğan'ı andı

TFF eski başkanı Hasan Doğan'ı andı

11:465/07/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlardan Hasan Doğan'ın vefatının 18. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan anma mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Federasyonumuzun merhum başkanı Hasan Doğan'ı vefatının 18. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futboluna çok değerli katkılarda bulunan, kısa sürede kalıcı projeleri hayata geçirerek büyük bir başarı elde eden Hasan Doğan'ı henüz 52 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu derin bir üzüntüyle ebediyete uğurladık. Saygın kişiliği, çalışma disiplini, ileri görüşlülüğü, bilgisi ve güler yüzüyle daima hatırladığımız merhum Başkanımızın ismi, TFF'nin idari merkez binası olan ve 4 Temmuz 2014'te açılışı yapılan Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaşatılıyor. Süper Lig'in 2015-2016 sezonu da Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran merhum Başkanımız adına oynanmıştı. Türk futboluna büyük hizmetler sunan kıymetli Başkanımızın mekanı cennet olsun."

#TFF
#Hasan Doğan
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak? Adıyaman TOKİ Peşinat ve Taksit Ödemesi Ne Kadar?