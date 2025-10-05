Thomas Reis'ten iptal edilen gole tepki

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.





Takımla gurur duyduğunu söyleyen Reis, "Performans sebebiyle takımımla gurur duyuyorum. Zor bir haftayı geride bıraktık. Gaziantep deplasmanında oyunu 10 kişi oynadık, Varşova deplasmanına gittik ve bugün yeni bir maç oynadık. İlk 15 dakikada tam olarak istediklerimizi yapamadık ama sonrasında ikili mücadeleleri kazandık ve özgüvenle oynadık. Açıkçası bugün daha fazla puanı hak eden taraftık." dedi.





Galibiyeti hak ettiklerini söyleyen Reis, "Fenerbahçe'den daha iyi yaptığımız şey takım halinde daha güçlü olmamızdı. Fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. Üçüncü bölgede daha iyi tercihler yapabilseydik gol atma şansımız daha net olabilirdi. Defansif anlamda iyiydik, top bizde olduğunda başarılıydık. 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Sonuçtan mutluyuz. Mutluyuz dememin sebebi, 1 haftada 3 maç oynamış olmamız." ifadelerini kullandı.





Hakem kararlarına değinen Reis, "İkinci pozisyon ile alakalı; bence penaltı değildi. Hakemin vermiş olduğu karar doğruydu. El yoktu. İlk pozisyona ise şaşırdım. Hakem VAR tarafından çağrıldı. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Kuralları bilmediğimden belki ama bence ofsayt yoktu. Logi kalecinin arkasındaydı, kaleciyi etkilemedi. Golü atan da Musaba'ydı. Hakemlerle alakalı konuşmak istemiyorum. Geçen hafta da bizim adımıza hakem kararları damga vurdu. Zeki'ye faul verilmedi birinci golde. Cherif, yapmadığı faulde ikinci sarı kart gördü. İlk pozisyonda gol verilmeliydi. İkinci pozisyonda el yoktu." dedi.















