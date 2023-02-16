UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan maç öncesi, tribünlerin hazırladığı deprem koreografisi çok konuşuldu.





6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Türkiye'nin birçok ilinden farklı renklere gönül veren futbolseverler bu maçı seyretmeye ve birlik beraberlik mesajı vermeye gelirken, maç önü seremonide bordo-mavili tribünlerden yükselen koreografi ise herkesi duygulandırdı.





Enkazdaki bir görevlinin kucağında kurtardığı bir bebeğin olduğu görülen koreografide, sağ tarafta Türk bayrağı olan bir el ve arka tarafta enkazın üstünde kurtarma çalışması yapan makinası yer alıyor. Kucağında bebek olan görevlinin kaskında ise deprem sonrası kurtarma ekiplerini gönderen veya maddi yardım yapan ülkelerin bayrakları yer alıyor. Diğer taraftan, Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibinin vefat eden köpeği Proteo da unutulmayarak koreografide yerini aldı.





Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da merakla takip ettiği maçtaki bu koreografi şimdiden binlerce kişi tarafından konuşularak sosyal medyada da gündem oldu.







