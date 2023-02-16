Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Trabzon tribünlerinden duygulandıran koreografi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel'i ağırlayan Trabzonspor'da tribünlerin hazırladığı deprem koreografisi yediden yetmişe herkesi duygulandırdı. İşte o koreografiden detaylar.

20:57 . 16/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trabzonspor tribünlerinden depremzedeler için özel koreografi.

Trabzonspor tribünlerinden depremzedeler için özel koreografi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, play-off turunda Basel'i konuk ediyor. Saat 20.45'te başlayan maç öncesi, tribünlerin hazırladığı deprem koreografisi çok konuşuldu.


6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Türkiye'nin birçok ilinden farklı renklere gönül veren futbolseverler bu maçı seyretmeye ve birlik beraberlik mesajı vermeye gelirken, maç önü seremonide bordo-mavili tribünlerden yükselen koreografi ise herkesi duygulandırdı.


Enkazdaki bir görevlinin kucağında kurtardığı bir bebeğin olduğu görülen koreografide, sağ tarafta Türk bayrağı olan bir el ve arka tarafta enkazın üstünde kurtarma çalışması yapan makinası yer alıyor. Kucağında bebek olan görevlinin kaskında ise deprem sonrası kurtarma ekiplerini gönderen veya maddi yardım yapan ülkelerin bayrakları yer alıyor. Diğer taraftan, Meksika'dan gelen arama-kurtarma ekibinin vefat eden köpeği Proteo da unutulmayarak koreografide yerini aldı.


Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın da merakla takip ettiği maçtaki bu koreografi şimdiden binlerce kişi tarafından konuşularak sosyal medyada da gündem oldu.



#Trabzonspor
#Basel
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#Koreografi
1 saat önce
default-profile-img
Trabzon tribünlerinden duygulandıran koreografi
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Neslihan Kılıç depremin 258'inci saatinde kurtarıldı
Moldova'da yeni hükümet kuruldu
Depremin 248'inci saatinde kurtulan Aleyna Ölmez'in doktoru açıkladı: Genel sağlık durumu iyi bilinci açık
Vali Ali Yerlikaya, İstanbul’da tedavi gören depremzede sayısını açıkladı
Bakan Vahit Kirişçi deprem felaketiyle ilgili açıklama yaparken deprem oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.