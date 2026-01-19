Yeni Şafak
Konya'da puanlar paylaşıldı

19:1119/01/2026, Pazartesi
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor ile İkas Eyüpspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Konyasporlu Marko Jevtovic (sağda) ile Eyüpsporlu Arda Yavuz (solda) mücadele etti.
Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele atılan karşılıklı gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig’in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı İkas Eyüpspor’a 1-1 berabere kaldı.


MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

16. dakikada Umut Nayir'in pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz, gole izin vermedi.

20. dakikada Svendsen'in sağ kanattan yerden pasında Umut Nayir, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.

24. dakikada Pintor'un sağ kanattan kullanıldığı serbest vuruşta arka direkte yükselen Onguene'nin kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

39. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan yerden ortasında Bjorlo'nun şutunda defans topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

50. dakikada Legowski’nin ceza alanı sağ tarafından ortasında Baran Ali’nin şutunu kaleci uzaklaştırmak istedi. Boşta kalan topa vuran Metehan’ın şutu ağlarla buluştu: 0-1.

75. dakikada topla birlikte ceza alanına ilerleyen Torres’in şutu az farkla üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Berkan’ın ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Melih Bostan’ın şutu defanstan sekti. Topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.



#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Eyüpspor
