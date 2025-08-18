Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

TBF'den yapılan açıklamaya göre beIN SPORT, anlaşma kapsamında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki karşılaşmaları 4 sezon boyunca canlı yayımlayacak.





TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu işbirliğini sürdürdükleri için çok gururlu olduklarını belirterek, "Ligimizin tüm maçlarının canlı olarak yayınlanmasıyla Türk basketbolu daha geniş kitlelere ulaşacak. Basketbol yayıncılığı konusundaki eşsiz tecrübesiyle beIN SPORT'a bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yenilediğimiz bu anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.





Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi:



