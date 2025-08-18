Yeni Şafak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayıncısı belli oldu

16:4218/08/2025, Pazartesi

16:4218/08/2025, Pazartesi
AA
Basketbol Süper Ligi 4 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak.
Basketbol Süper Ligi 4 yıl boyunca beIN Sports'ta yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve beIN SPORT, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre beIN SPORT, anlaşma kapsamında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki karşılaşmaları 4 sezon boyunca canlı yayımlayacak.


TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu işbirliğini sürdürdükleri için çok gururlu olduklarını belirterek, "Ligimizin tüm maçlarının canlı olarak yayınlanmasıyla Türk basketbolu daha geniş kitlelere ulaşacak. Basketbol yayıncılığı konusundaki eşsiz tecrübesiyle beIN SPORT'a bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yenilediğimiz bu anlaşmanın tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise anlaşma ile ilgili şunları söyledi:


"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin önümüzdeki dört sezon boyunca resmi ve tek yayıncısı olmaya devam edeceğimiz için gururluyuz. Bu anlaşmanın yenilenmesi, Türk basketboluna olan güçlü bağlılığımızı ve Türkiye'de spor yayıncılığında en yüksek standartları belirleme kararlılığımızı yansıtmaktadır. Türk sporunun en büyük yatırımcısı olarak, ligin büyümesine, daha geniş kitlelere ulaşmasına ve kulüplerin potansiyellerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerine destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasıyla birlikte, taraftarlara ligin en unutulmaz anlarını beIN SPORT'un kaliteli, profesyonel ve aynı zamanda yenilikçi yayıncılığıyla yeni dönemde de sunacağız."

